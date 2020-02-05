Бывший селекционер ЦСКА Чистяков возглавил селекционную службу «Спартака»
Новым руководителем селекционной службы московского «Спартака» назначен бывший селекционер ЦСКА Антон Чистяков.
«Руководителем селекционной службы ФК «Спартак-Москва» назначен Антон Чистяков.
На протяжении семи последних лет новый шеф-скаут красно-белых работал в ПФК ЦСКА в должности координатора селекции.
32-летний специалист окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, свободно говорит на английском, испанском и португальском языках.
Желаем Антону успехов в работе на благо «Спартака»!» — сообщает пресс-служба красно-белых.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА.
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