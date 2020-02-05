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Кононов возглавил «Ригу»

Кононов возглавил «Ригу»
Кононов возглавил «Ригу»
Футбол / Прочие турниры 0

Исполнительный директор «Риги» Роман Лаюкс сообщил, что наставником латвийской команды станет бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

«Олег Кононов сегодня подписал контракт с нашим клубом. Это произошло буквально полчаса назад. Срок контракта назвать не могу — это конфиденциальная информация», — приводит слова Лаюкса Sport24.

«Рига» завершила чемпионат Латвии на первом месте. Клуб набрал 66 очков в 32 турах.

Последним клубом Кононова был «Спартак». 53-летний специалист возглавил клуб в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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