Баллак считает, что Хаверцу рано переходить в «Баварию»

Бывший футболист «Баварии» Михаэль Баллак поделился мнением о полузащитнике «Байера» Кае Хаверце.

«Если «Бавария» намерена действовать в перспективе и хочет заполучить лучших немецких игроков, то Хаверца, конечно же, нужно приобретать. Он является особенным игроком, но ему нужно больше времени для раскрытия своего потенциала.

Ему нужно морально подготовиться к «Баварии», как это делал я в своё время, будучи в леверкузенской команде. Сейчас Кай может спокойно находиться в «Байере» и улучшать свои качества. Бывает, что он совершает ошибки в матчах, но это нормально в его возрасте», — приводит слова Баллака Sport1.

В текущем сезоне Кай Хаверц принял участие в 17 матчах Бундеслиги. Немецкий полузащитник стал автором 4 голов и отметился 2 результативными передачами.