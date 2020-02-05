Баллак считает, что Хаверцу рано переходить в «Баварию»

Бывший футболист «Баварии» Михаэль Баллак поделился мнением о полузащитнике «Байера» Кае Хаверце.
«Если «Бавария» намерена действовать в перспективе и хочет заполучить лучших немецких игроков, то Хаверца, конечно же, нужно приобретать. Он является особенным игроком, но ему нужно больше времени для раскрытия своего потенциала.
Ему нужно морально подготовиться к «Баварии», как это делал я в своё время, будучи в леверкузенской команде. Сейчас Кай может спокойно находиться в «Байере» и улучшать свои качества. Бывает, что он совершает ошибки в матчах, но это нормально в его возрасте», — приводит слова Баллака Sport1.
В текущем сезоне Кай Хаверц принял участие в 17 матчах Бундеслиги. Немецкий полузащитник стал автором 4 голов и отметился 2 результативными передачами.
- 5 февраля 2020
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
13:09
-
13:06
-
12:56
-
12:56
-
12:40
-
12:31
-
12:21
-
12:11
-
11:58
-
11:56
-
11:50
-
11:41
-
11:39
-
11:39
-
11:16
-
11:09
-
10:48
-
10:47
-
10:27
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:43
-
09:40
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:06
-
07:33
-
04:53