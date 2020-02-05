ЦСКА намерен арендовать нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА хочет взять в аренду нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло Косту ду Насименто. Московский клуб уже вступил в переговоры по переходу футболиста.
19-летний Маркос Пауло является воспитанником «Флуминенсе». В прошлом сезоне форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Бразилии (16 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Футболист играет на позиции центрального нападающего. Контракт форварда с бразильским клубом действует до лета 2021 года.
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В четвертьфинале Кубка России «армейцы» встретятся со «Спартаком».
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