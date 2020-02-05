В ФИФА не подтверждают информацию о недопуске России до чемпионата мира—2022

В ФИФА отреагировали на информацию о невозможности сборной России выступить в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с ВAДA по вопросу санкций в отношении футбола», — заявили в пресс-службе ФИФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее крупнейший спортивный арабский телеканал сообщил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности участвовать в чемпионате мира 2022 года.

Также утверждалось, что запрет в отношении России от ВАДА коснётся крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.