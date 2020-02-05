Вице-губернатор Санкт-Петербурга сообщил о готовности города к Евро-2020

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что город полностью готов к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Город готовится к проведению этого чемпионата Европы всестороннее: здесь и транспорт, и инфраструктура, и, конечно, вопросы безопасности, вопросы логистики, волонтёров. 9000 волонтёров только подали заявки, отобраны 1500. И по различным инфраструктурам – начиная от работы с гостями в гостиницах, в аэропортах, на железнодорожном вокзале, то есть там, куда прибывают и болельщики, и другие гости», — сказал Кириллов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Чемпионат Европы 2020 года состоится в 12 странах Европы с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа, а также четвертьфинал.