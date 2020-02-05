Гол Плиева на 89-й минуте принёс «Динамо» победу в матче с «Вентспилсом»

Московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло латвийский «Вентспилс» со счётом 2:1. Встреча состоялась в турецком городе Белек, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Бело-голубые пропустили гол в первом тайме, но во втором добились победы благодаря забитым мячам Кирилла Панченко и Заурбека Плиева.
«Динамо» (Москва, Россия) — «Вентспилс» (Латвия) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Сахневич (27), 1:1 — Панченко (63), 2:1 — Плиев (89)
«Динамо»: Лещук, Морозов, Евгеньев, Плиев, Рауш, Соснин (Зорин, 66), Каборе (Денисов, 75), Кардозу (Хильемарк, 66), Жоаозиньо (Н'Жье, 60), Панченко (Школик, 75), Игбун (Карапузов, 60).
«Вентспилс»: Алампасу, Тиденбергс, Литвинскис, Рехвиашвили, Сахневич, Палавандишвили, Стуглис (к), Фабинью, Ондонг Мба, Козлов, Сварупс.
- 5 февраля 2020
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