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Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» купить двух защитников летом

Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» купить двух защитников летом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить защитную линию команды, утверждает The Times.

По данным источника, испанский специалист попросил руководство купить двух центральных защитников в летнее трансферное окно. Данное обстоятельство ставит под сомнение будущее в команде защитника Джона Стоунса. Также Гвардиола хочет видеть в команде нового атакующего игрока, если клуб покинет немецкий нападающий Лерой Зане.

«Манчестер Сити», набрав 51 очко в 25 матчах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «горожане» проведут 9 февраля на своём поле с «Вест Хэм Юнайтед».

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