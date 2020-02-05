Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» купить двух защитников летом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет усилить защитную линию команды, утверждает The Times.

По данным источника, испанский специалист попросил руководство купить двух центральных защитников в летнее трансферное окно. Данное обстоятельство ставит под сомнение будущее в команде защитника Джона Стоунса. Также Гвардиола хочет видеть в команде нового атакующего игрока, если клуб покинет немецкий нападающий Лерой Зане.

«Манчестер Сити», набрав 51 очко в 25 матчах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч «горожане» проведут 9 февраля на своём поле с «Вест Хэм Юнайтед».

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