Встреча Бартомеу и Абидаля из-за конфликта француза с Месси состоится сегодня вечером

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сегодня, 5 февраля, вечером проведёт встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем из-за конфликтной ситуации француза с форвардом команды Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в настоящий момент Бартомеу находится на заседании каталонского клуба в Брюсселе, из-за чего его встреча с Эриком Абидалем задерживается.

Ранее француз, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. В ответ на это Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.



«Барселона», набрав 46 очков в 22 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером турнира является «Реал» (49). В Лиге чемпионов каталонцы в 1/8 финала сыграют с «Наполи».