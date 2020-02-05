«Рига» представила Кононова

«Рига» на официальном сайте объявила о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды.
Условия личного контракта специалиста не разглашаются.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Риги».
53-летний Кононов в бытность футболистом выступал за «Искру» (Смоленск), «Днепр» (Могилёв), «Зарю» (Луганск), КИМ, «Фрайбург», «Локомотив» (Витебск), «Двину», «Строитель» (Витебск), «Рух» (Хожув), «Нафтан» и «Торпедо» (Минск). После завершения карьеры футболиста Кононов стал тренером и возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Локомотив», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» он становился бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2014/2015.
- 5 февраля 2020
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