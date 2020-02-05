Фердинанд: каждый опасается, что «Ливерпуль» надолго станет доминирующей силой

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нынешней форме «Ливерпуля».

«Игра «Ливерпуля» заслуживает уважения. В клубе проделали невероятную работу. Вызывает восхищение и тот факт, сколько очков они набрали за последние два сезона.



На везении чемпионат не выиграть, это я знаю по своему опыту. Ты должен быть достаточно хорош, чтобы одержать победу в лиге, а «Ливерпуль» более чем хорош. Я думаю, каждый опасается того, что этот клуб надолго станет доминирующей силой. Они выглядят как команда с долгосрочной перспективой.

«Ливерпуль» инвестировал в своего тренера и его идеи, и со временем они реализовались и дали свой результат. Сейчас клуб собирает трофеи, но успех был не мгновенным, а постепенным», — сказал Фердинанд в студии BT Sport.