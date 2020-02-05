Неймар на своём дне рождения впервые заявил, что он счастлив в Париже

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар впервые сказал, что он счастлив в Париже. Это произошло во время празднования его дня рождения, сообщает L'Equipe.

По данным источника, футболист произнёс перед гостями короткую речь, в который он поблагодарил свою семью и партнёров по команде, и сообщил, что «впервые почувствовал себя полностью счастливым в Париже». Также бразилец пообещал, что «сделает всё возможное, чтобы со своими партнёрами выиграть все трофеи в этом году».

Напомним, что летом 2019 года форвард мог вернуться в свой бывший клуб «Барселону», но трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 13 забитых мячей и отдал шесть голевых передач.