Уткин — о бывшем пресс-атташе «Енисея»: обаятельный парень закопал футбол в родном городе

Известный блогер Василий Уткин высказался о бывшем пресс-атташе «Енисея» Станиславе Меркисе и ситуации в красноярском клубе.

«Ну а кому от этого легче, Стасик? Вот простой урок. Обаятельный парень. Признан лучшим пресс-атташе всеми профессионалами: комментаторами, репортёрами… Всё знал прекрасно про свой клуб, всё абсолютно; не понимать, что такая жизнь приведёт к краху, не мог. Вся его деятельность по факту была направлена на то, чтобы воровство, алчность, прочее — покрыть. Объективно так.

Помните: пресс-служба — это не журналистика. Пресс-атташе — чиновник. Клерк. У маленького пресс-атташе в команде, за которую он болеет с детства и готов ради неё на всё, почти всегда есть стыдная тайна. Что письмо написал — молодец. А футбол в родном городе закопал. Пусть и не экскаватором, пусть совочком. Тоже молодец», — написал Уткин в своём телеграм-канале.