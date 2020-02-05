Гендиректор «Балтики»: предлагаем Кокорину поиграть у нас полгода, перезагрузиться

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев подтвердил, что его клуб хотел бы заполучить нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Ранее об интересе калининградцев к футболисту сообщал «РБК-Спорт».



«С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперёд. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как всё разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не всё от него зависит», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сёмин: Кокорин сегодня не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива»