Азар приступил к тренировкам к общей группе

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар вернулся к тренировкам в общей группе.

Футболист пропустил из-за травмы более двух месяцев. В последний раз он выходил на поле в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:2).

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Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний бельгийский форвард принял участие в восьми матчах чемпионата Испании (семь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Также на его счету один голевой пас в пяти матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.