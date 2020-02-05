Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мостовой — о назначении Кононова в «Ригу»: сколько же можно тренировать в России?

Мостовой — о назначении Кононова в «Ригу»: сколько же можно тренировать в России?
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение экс-наставника красно-белых Олега Кононова на пост главного тренера «Риги».

«В России Кононов был тренером в четырёх командах. Ну сколько же можно? Поэтому хочет попробовать себя в другом чемпионате, тем более «Рига» — одна из самых сильных команд в чемпионате Латвии. Они постоянно играют в квалификации еврокубков. Может быть, он решил пойти туда, где попроще, тем более там меньше давления со стороны прессы.

Я думаю, что вряд ли победу в чемпионате Латвии можно будет считать высоким достижением Кононова. Многие тренеры выигрывали чемпионат Финляндии, Норвегии, Эстонии. Не этим же хвастаться. На определённом уровне это нормально, но, конечно, не высокое достижение.

Я бы не стал так категорично выражаться, что чемпионат Латвии — это истинный уровень Кононова. Болельщики могут про любого тренера такое сказать. Сегодня они говорят одно, а завтра другое, тем более они имеют на это право. Поэтому они и говорят.

Поможет ли «Рига» ему вернуться в тонус и стать трамплином? Многое зависит от агентов: с кем ты дружишь и кто тебе помогает. Ну выиграет он чемпионат с «Ригой», и что? Скажут, что он опять здорово тренирует? Конечно, нет. У нас есть свежий пример – Слуцкий: провалился в одном клубе, затем в другом, а теперь всё равно вернулся в «Рубин», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.

Кутепов — о Кононове в «Спартаке»: бывает, игрок попал не в свою команду. Так и у тренеров
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020