Кокорин: с «Балтикой» 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сообщил, что он ведёт переговоры с калининградской «Балтикой».

«С „Балтикой“ четыре дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», — приводит слова Кокорина «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что калининградский клуб хочет арендовать футболиста до окончания сезона-2019/2020.

28-летний Кокорин был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Напомним, что футболист около года провёл в СИЗО и колонии общего режима. В октябре 2018 года он в кафе ударил стулом чиновника Дениса Пака.

«Балтика», набрав 39 очков в 25 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч в ФНЛ клуб проведёт 9 марта на выезде с «Нижним Новгородом».