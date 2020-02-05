«С днём рождения меня». Роналду поздравил себя с юбилеем

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил сам себя с днём рождения.
35-летний нападающий «старой синьоры» выложил видео с тренировки команды и в комментариях к нему написал: «С днём рождения меня».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Криштиану Роналду.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальца 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В составе сборной Португалии нападающий сыграл 164 матча и забил 99 мячей.
«Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020.
- 5 февраля 2020
-
18:21
-
18:04
-
18:02
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:19
-
17:16
-
16:59
-
16:52
-
16:48
-
16:37
-
16:25
-
16:14
-
16:10
-
15:58
-
15:55
-
15:37
-
15:25
-
15:03
-
14:55
-
14:53
-
14:39
-
14:24
-
14:18
-
14:13
-
14:02
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
13:09
-
13:06
-
12:56
-
12:56
-
12:40