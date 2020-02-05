«С днём рождения меня». Роналду поздравил себя с юбилеем

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил сам себя с днём рождения.

35-летний нападающий «старой синьоры» выложил видео с тренировки команды и в комментариях к нему написал: «С днём рождения меня».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальца 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В составе сборной Португалии нападающий сыграл 164 матча и забил 99 мячей.

«Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020.