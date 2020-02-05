«Спартак» — «Локомотив»: составы команд на матч турнира в Катаре

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 2-го тура товарищеского турнира в Катаре. Встреча состоится сегодня, 5 февраля, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Локомотив».



«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тиль, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.



«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Хёведес, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.

Напомним, в 1-м туре товарищеского турнира в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1, а московский «Локомотив» проиграл белградскому «Партизану» (1:1, 2:4 — по пенальти).