«Дела футбольные» организуют первую в России конференцию по аналитике и селекции
В Москве состоится первая в нашей стране конференция по аналитике и селекции в футболе, организованная проектом «Дела футбольные». Мероприятие пройдёт 11 февраля.
Ведущие аналитики команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поделятся своим опытом и расскажут, можно ли победить за счёт механических заготовок на тренировках, реально ли технико-тактические действия (ТТД) показывают уровень футболистов, как просчитать слабые стороны оппонента. Вместе с гостями конференции спикеры обсудят идеи, методику и примеры подготовки к сопернику, оперативное управление соревновательной деятельностью и другие темы, интересные даже широкому кругу футбольных экспертов.
Подробности участия можно узнать на сайте конференции.
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
18:21
-
18:04
-
18:02
-
17:48
-
17:33
-
17:26
-
17:19
-
17:16
-
16:59
-
16:52
-
16:48
-
16:37
-
16:25
-
16:14
-
16:10
-
15:58
-
15:55
-
15:37
-
15:25
-
15:03
-
14:55
-
14:53
-
14:39
-
14:24
-
14:18
-
14:13
-
14:02
-
13:47
-
13:36
-
13:23
-
13:09
-
13:06
-
12:56
-
12:56
-
12:40
Партнерский контент