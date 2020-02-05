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«Дела футбольные» организуют первую в России конференцию по аналитике и селекции

«Дела футбольные» организуют первую в России конференцию по аналитике и селекции
Футбол / РПЛ 0

В Москве состоится первая в нашей стране конференция по аналитике и селекции в футболе, организованная проектом «Дела футбольные». Мероприятие пройдёт 11 февраля.

Ведущие аналитики команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ) поделятся своим опытом и расскажут, можно ли победить за счёт механических заготовок на тренировках, реально ли технико-тактические действия (ТТД) показывают уровень футболистов, как просчитать слабые стороны оппонента. Вместе с гостями конференции спикеры обсудят идеи, методику и примеры подготовки к сопернику, оперативное управление соревновательной деятельностью и другие темы, интересные даже широкому кругу футбольных экспертов.

Подробности участия можно узнать на сайте конференции.

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