Игало: агент сказал, что мне урежут зарплату в «МЮ». Я сказал, что мне всё равно

Нигерийский нападающий Одион Игало рассказал о своём переходе из «Шанхай Шэньхуа» в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.



«Да, переход был драматичным. Мой агент позвонил мне накануне и сказал о „Манчестер Юнайтед“. Несколько других клубов тоже проявили интерес, но я сказал: „Пожалуйста, просто выбери “Манчестер Юнайтед», если это возможно". В 23:00 по шанхайскому времени агент позвонил мне, чтобы сказать, что «МЮ» хочет заключить сделку. Я проснулся и начал искать переводчика, который выбил бы дверь в комнату директора и всё такое. Я знал лишь то, что хочу оказаться в «Манчестер Юнайтед».



Тогда начались переговоры. Я не спал всю ночь. Звонили и из других клубов, но я сказал агенту, чего хочу. Он сказал, что мне урежут зарплату в «Манчестер Юнайтед». Я сказал, что мне всё равно. Сказал: «Сделай так, чтобы переход состоялся». В итоге у директора не нашлось больше аргументов. Всё закончилось в 5 утра, мой агент отправил бумаги в «Манчестер Юнайтед». Там должны были подтвердить, что всё в порядке. Потом нам сообщили, что всё готово. Я позвонил маме, и она плакала от счастья. Это была моя мечта, и она была за меня рада», — приводит слова Игало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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