Радимов: после 2-го гола Кокорин крикнул мне, что наконец-то нашли ему позицию на поле

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о пребывании в команде форварда Александра Кокорина.
«Мы поговорили. С первого дня я сказал так: „Саша, я не буду задавать тебе вопросы, ты взрослый парень, столько прошёл за последнее время, что сам разберёшься“. Советовать? Нет, нет — решение принимать только ему самому. Что касается работы, то к нему нет ни малейших вопросов. Его очень хорошо восприняли пацаны, он здорово работает на тренировках. Ну а мастерство Кокорина и обсуждать нечего.
Ему, конечно, первые дни было тяжеловато, поскольку он пропустил несколько тренировочных дней, но сейчас он втянулся и трудится наравне со всеми. Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов — Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии чемпионата России. В любой команде.
После второго гола в товарищеском матче с «Гремио» он крикнул мне: «Николаич, наконец-то вы нашли мне позицию!» У нас было запланировано попробовать молодёжь на разных позициях. А кого двигать? Конечно, Кокорина! Он воспринял это нормально, пацаны помогли ему забить два мяча, он в свою очередь помог им. Да и, согласитесь, Кокорин не сделал бы дубль, не будь на поле партнёров», — цитирует Радимова Bobsoccer.
- 5 февраля 2020
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