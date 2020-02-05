Эриксен: у «Интера» больше шансов завоевать титул, чем у «Тоттенхэма»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о причине, из-за которой решил покинуть стан «Тоттенхэм Хотспур» и присоединиться к миланской команде.
«У меня есть большой шанс выиграть трофей вместе с „Интером“. У „Интера“ больше шансов завоевать титул, чем у „Тоттенхэма“, это безусловно. Финал Лиги чемпионов стал ужасным днём для всех в „Тоттенхэме“. Мы потеряли то, о чём не хочется вспоминать.
Я перешёл в „Интер“, чтобы побеждать и начать что-то новое. Последний раз, когда я что-то выигрывал, был в „Аяксе“ много лет назад. Я до сих пор помню то чувство, поэтому хочу выиграть трофей с «Интером», — приводит слова Эриксена Sky Sport Italia.
27-летний Эриксен перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в «Интер» в конце января 2020 года. Сумма трансфера составила € 20 млн с учётом бонусов. Хавбек заключил с итальянским клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
- 5 февраля 2020
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