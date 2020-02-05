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У Тарасова родилась третья дочь

У Тарасова родилась третья дочь
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который проходит просмотр в «Рубине», сообщил о рождении ребёнка. Супруга футболиста Анастасия Костенко родила девочку.

«Спасибо тебе, моя любовь», — написал Тарасов и приложил фото супруги и новорождённой дочери.

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Тарасова в «Инстаграме».

Напомним, для пары это второй совместный ребёнок. Милана, первая дочь Дмитрия и Анастасии, родилась 10 июля 2018 года. Также у Тарасова есть дочь от первого брака — Ангелина.

Напомним, контракт Тарасова с «Локомотивом» истёк летом минувшего года. С того времени полузащитник находится без клуба. Тарасов является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В составе сборной России полузащитник в 8 матчах забил 1 гол.

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