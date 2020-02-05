«Барселоне» могут разрешить подписать нового форварда из-за травм Суареса и Дембеле

«Барселоне» могут разрешить подписать нового форварда из-за травм форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле, несмотря на то что трансферное окно уже закрылось. Об этом сообщает Marca.

Соответствующий пункт есть в регламенте чемпионата Испании. Однако сине-гранатовые смогут подписать лишь игрока, выступающего в Испании. Кандидатами на усиление каталонского клуба называются Кристиан Стуани («Жирона»), Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»), Лорен («Бетис»), Карлос Бакка («Вильярреал»), Кевин Гамейро («Валенсия») или один из нападающих «Хетафе» — Анхель, Хорхе Молина, Мата или Дейверсон.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место. В активе команды 46 очков после 22 туров. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 3 очка.