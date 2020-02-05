«Динамо» обыграло узбекский «Металлург» в товарищеском матче
В товарищеском матче на сборе в Турции «Динамо» встречалось с узбекским «Металлургом». Игра прошла на тренировочном поле отеля Калиста в Белеке и завершилась победой российского клуба со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп, который отправил мяч в ворота «Металлурга» на 38-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил полузащитник Себастьян Шиманьски.
Напомним, ранее «Динамо» обыграло латвийский «Вентспилс» в товарищеском матче со счётом 2:1. Игра также состоялась сегодня, 5 февраля.
«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 10 очков. Лидирует в первенстве «Зенит» (45).
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