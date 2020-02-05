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Бартомеу не намерен увольнять Абидаля

Бартомеу не намерен увольнять Абидаля
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не намерен увольнять спортивного директора клуба Эрика Абидаля, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, президент сине-гранатовых хочет разрешить конфликт между французом и капитаном команды Лионелем Месси, не принимая серьёзных решений. Завтра, 6 февраля, Бартомеу планирует отправиться с «Барсой» на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» в Бильбао, чтобы продемонстрировать единство в клубе.

Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. В ответ на это Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.

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