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Милевский: сейчас молодёжь вообще не пьёт, в наше время таких не было

Милевский: сейчас молодёжь вообще не пьёт, в наше время таких не было
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский, ныне выступающий за «Динамо-Брест», рассказал, что, в отличие от нынешнего поколения, все футболисты во время его молодости употребляли алкоголь.

«Кто вообще не умел пить? Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра. У нас в команде не было таких, кто не пробовал алкоголь. Сейчас люди такие, молодёжь вообще не пьёт. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбук», — сказал Милевский в видео, опубликованном на YouTube-канале «Миля».

Милевский перешёл в «Динамо-Брест» в январе 2019 года. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей. Большую часть карьеры Артём провёл в киевском «Динамо».

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