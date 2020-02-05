Селюк: Боря Ротенберг — честный парень, он может занять должность спортдиректора «Локо»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга на должность спортивного директора клуба.

«Если Юрий Сёмин говорит, что Борис Ротенберг достоин быть спортивным директором, поддерживаю это решение. Сталкиваясь со многими спортивными директорами, приходится видеть их ангажированность. Боря же — честный и порядочный парень, следит за своей репутацией. При нём не будет подобных сделок, за которые сейчас предъявили претензии Геркусу. Юрий Павлович — опытный человек, принёс много трофеев «Локомотиву». Его мнение должно быть услышано наверху. Возможно, кому-то это не понравится, потому что с Борей договориться не так просто.

Сейчас Борис почти поправился. Думаю, он может закончить карьеру игрока, сыграть прощальный матч и перейти на должность спортивного директора», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.