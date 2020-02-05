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«Уфа» сыграла вничью с «Судувой» в товарищеском матче

«Уфа» сыграла вничью с «Судувой» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Кипре «Уфа» встречалась с литовским клубом «Судува». Игра прошла на стадионе гимнастического клуба «Зенон» в Ларнаке и завершилась вничью со счётом 1:1.

Автором единственного гола уфимской команды стал Даниил Фомин, успешно реализовав пенальти на 79-й минуте. В концовке встречи, на 90-й минуте, голкипер «Уфы» Александр Беленов сумел отразить ответный 11-метровый удар.

Напомним, ранее сегодня уфимская команда со счётом 5:0 в товарищеском матче разгромила кипрский клуб «Айя-Напа».

«Уфа», набрав 25 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ уфимцы проведут 1 марта на выезде с «Краснодаром».

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