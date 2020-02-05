Ребров — о требованиях Тедеско: у ребят не всё сразу укладывается в голове

Голкипер «Спартака» Артём Ребров прокомментировал поражение команды в матче Кубка Матч Премьер с «Локомотивом». Основное время встречи завершилось вничью (1:1). В серии пенальти красно-белые уступили со счётом 2:4.

«Неправильно говорить, что появилось что-то новое с приходом Тедеско. У каждого есть свои комбинации. Является ли гол Гапонова одной из них? Не могу раскрывать все секреты. Гапонов чаще получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Значит, не зря. Ребята хорошо провели второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было. Тедеско требует много прессинговать. У ребят не всё сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это во втором тайме», — цитирует Реброва «Матч ТВ».