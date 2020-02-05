РФС снял с «Балтики» запрет на регистрацию новых игроков. Клуб контактирует с Кокориным

РФС на своём официальном сайте объявил о снятии с «Балтики» запрета на регистрацию новых игроков.
«Удовлетворить заявление АО „ФК “Балтика» г. Калининград о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Овсиенко vs ФК «Балтика» и по делу Магаль vs ФК «Балтика». В связи с исполнением АО «ФК „Балтика“ г. Калининград решений палаты по разрешению споров от 5 ноября 2019 года по делу Овсиенко vs ФК „Балтика“ и от 14 января 2020 года по делу Магаль vs ФК „Балтика“ снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО „ФК “Балтика» г. Калининград, наложенные в качестве обеспечительной меры. АО «ФК „Балтика“ г. Калининград имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сказано в сообщении пресс-службы РФС.
Напомним, «Балтика» ведёт переговоры с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.
- 5 февраля 2020
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