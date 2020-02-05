Фергюсон — Роналду: ты великий футболист и человек
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с днём рождения. Сегодня, 5 февраля, португальскому форварду исполнилось 35 лет.
«Поздравляю тебя, Криштиану. Спасибо за всё, что ты сделал для меня и „Манчестер Юнайтед“. Ты великий футболист, и, что самое важное, великий человек», — приводит слова Фергюсона Record.
Напомним, Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона с 2003 по 2009 год.
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальского футболиста 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
«С днём рождения меня». Роналду поздравил себя с юбилеем
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