Ал. Миранчук — о матче со «Спартаком»: показали характер, потерпели. Всё нормально

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу в матче Кубка Матч Премьер со «Спартаком». Основное время встречи завершилось вничью (1:1), в серии пенальти «железнодорожники» одержали победу со счётом 4:2.
«Афиша говорит сама за себя. Даже товарищеские матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, поэтому такой настрой. Приятно победить в дерби даже на сборах.
Что касается того что во втором тайме «Спартак» перехватил инициативу, то у них вышли свежие футболисты, повысили темп, стали играть повыше. Но мы показали характер, потерпели, спас вратарь. Всё нормально.
Как дела у Антона? Он полетел в Германию на консультацию к врачу, который его оперировал. Пройдёт курс реабилитации до пятницы, а дальше будет видно. Перелома нет, но нужен перерыв. Ждём его на третьем сборе.
Смолов пока не успел ничего рассказать про Испанию. Он совсем недавно перешёл. Пройдёт немного времени — спишемся, созвонимся. Уже поздравили его с дебютом. Стал ли его переход сюрпризом? Федька умеет удивлять, да», — цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».
- 5 февраля 2020
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