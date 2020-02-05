Заседание исполкома РФС перенесено с 11 на 13 февраля

Заседание исполкома РФС состоится не 11 февраля, как было запланировано, а 13-го, сообщается на официальном сайте организации.
На заседании будет определено место проведения финала Кубка России сезона-2019/2020, а также будут рассмотрены вопросы реформирования структуры проведения Кубка России сезона-2020/2021.
Напомним, в 1/4 финала Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА, грозненский «Ахмат» примет «Зенит», «Урал» сыграет на выезде с ярославским «Шинником», а «Химки» примут московское «Торпедо». Встречи состоятся 4 и 5 марта. Из действующих участников самым титулованным клубом в истории Кубка России является ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз. По три трофея в активе «Спартака» и «Зенита». «Ахмат» и «Торпедо» становились обладателем трофея по одному разу. Финальный матч Кубка России пройдёт 13 мая.
- 5 февраля 2020
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