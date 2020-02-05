Тимощук: если «Зенит» сам себе не навредит, то ему уже никто не навредит

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о главном конкуренте петербургской команды в весенней части сезона.



«Мы привыкли говорить, если сам себе не навредишь, то уже никто тебе не навредит. На данный момент всё в наших руках. Но многое зависит и от соперников, которые будут против нас отчаянно сражаться. Отчаянно отдаваться матчам, чтобы сократить то отставание, которое есть. Весной в розыгрыше будет 33 очка. У нас отрыв 10 очков — всего треть. Так что не так всё просто.



Вторая часть чемпионата начинается для нас рядом матчей дома. И при родных болельщиках после сборов хотелось бы максимально сконцентрированно провести эти матчи», — приводит слова Тимощука Sport24.

«Зенит», набрав в 19 турах 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков.