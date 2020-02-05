Бартомеу после разговора с Месси проводит встречу с Абидалем

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу в эти минуты проводит встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, перед этой встречей глава сине-гранатовых имел разговор с капитаном команды Лионелем Месси. Во время разговора с аргентинцем Бартомеу пытался снизить напряжённость в отношениях между ним и Абидалем.

Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.

«Барселона», набрав в 22 матчах 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером турнира является «Реал» (49). В Лиге чемпионов каталонцы в 1/8 финала сыграют с «Наполи».