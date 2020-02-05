Онопко: давняя травма не позволяет Гончаренко играть в футбол

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о старой травме наставника «армейцев» Виктора Гончаренко и о собственных повреждениях.
«Гончаренко и некогда играть – нужно следить за тренировочным процессом, руководить, подсказывать, общаться с футболистами. Да и колено, думаю, ему не позволит сыграть – слишком тяжёлая травма была. Вот падел, бег, тренажёрки – в самый раз. У нас все тренеры, администраторы следят за собой и в свободное от работы время занимаются спортом.
Мне старые болячки о себе часто напоминают. Приходится периодически проходить курс лечения: прокалывать определённое лекарство в сустав. Смазки уже не хватает в колене. У меня там с 25 лет был повреждён мениск. Доктор в Испании сказал, что оперировать не надо, но с тех пор нужно вводить в колено смазывающее вещество. Одной инъекции на полгода-год хватает. А без физических упражнений это бесполезно: нужно закачивать не только эту ногу, а буквально все группы мышц в комплекте – и пресс, и ягодицы, и заднюю поверхность бедра», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Онопко читайте скоро на «Чемпионате».
- 5 февраля 2020
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