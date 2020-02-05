Бартомеу не стал увольнять Абидаля после двухчасовой встречи

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль не был уволен по итогам встречи с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, разговор между руководителями каталонского клуба длился около двух часов. На ней присутствовал также один из директоров «Барселоны» — Оскар Грау. Бартомеу, заслушав аргументы капитана команды Лионеля Месси, с которым он переговорил ранее, и Абидаля, принял решение не отправлять француза в отставку.
Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.
- 6 февраля 2020
-
00:06
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:31
-
23:29
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:25
-
22:15
-
22:10
-
21:57
-
21:50
-
21:30
-
21:22
-
21:05
-
20:58
-
20:52
-
20:47
-
20:34
-
20:33
-
20:06
-
20:04
-
19:59
-
19:53
-
19:38
-
19:27
-
19:02
-
18:50
-
18:42
-
18:21
-
18:04
-
18:02
-
17:48
-
17:33
-
17:26