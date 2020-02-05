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Бартомеу не стал увольнять Абидаля после двухчасовой встречи

Бартомеу не стал увольнять Абидаля после двухчасовой встречи
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль не был уволен по итогам встречи с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, сообщает Sport.es.

Согласно информации источника, разговор между руководителями каталонского клуба длился около двух часов. На ней присутствовал также один из директоров «Барселоны» — Оскар Грау. Бартомеу, заслушав аргументы капитана команды Лионеля Месси, с которым он переговорил ранее, и Абидаля, принял решение не отправлять француза в отставку.

Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.

Бартомеу после разговора с Месси проводит встречу с Абидалем
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