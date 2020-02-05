Неймар: Месси — лучший футболист из тех, кого я видел

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси, а также высказался о нападающем парижан Килиане Мбаппе.



«Игра рядом с Месси была уникальным опытом. Мы стали друзьями, выступая вместе. Месси — лучший футболист из тех, кого я видел.



Стать лучшим игроком года по версии ФИФА не является моей навязчивой идеей. Я всегда говорил, что лучшая награда — победа команды. Я упорно тренируюсь каждый день, чтобы становится лучше. Всегда стараюсь развиваться индивидуально и коллективно. Если однажды я получу личную награду, это будет результатом моей работы.



Мбаппе? Он настоящий феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Играть с ним в одной команде — большая честь. Мы отлично понимаем друг друга на поле и за его пределами. Я люблю его», — приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.

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