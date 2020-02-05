Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар: Месси — лучший футболист из тех, кого я видел

Неймар: Месси — лучший футболист из тех, кого я видел
Футбол / Испания 0

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси, а также высказался о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«Игра рядом с Месси была уникальным опытом. Мы стали друзьями, выступая вместе. Месси — лучший футболист из тех, кого я видел.

Стать лучшим игроком года по версии ФИФА не является моей навязчивой идеей. Я всегда говорил, что лучшая награда — победа команды. Я упорно тренируюсь каждый день, чтобы становится лучше. Всегда стараюсь развиваться индивидуально и коллективно. Если однажды я получу личную награду, это будет результатом моей работы.

Мбаппе? Он настоящий феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Играть с ним в одной команде — большая честь. Мы отлично понимаем друг друга на поле и за его пределами. Я люблю его», — приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.

Неймар на своём дне рождения впервые заявил, что он счастлив в Париже
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020