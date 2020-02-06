Тухель: если бы оставил на скамейке всех, кто был на вечеринке Неймара, лишился бы команды
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о вечеринке в честь дня рождения форварда парижан Неймара в преддверии матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (2:1).
«Да, вечеринка могла повлиять на физическое состояние игроков, но что я могу сделать? Если бы я оставил всех футболистов, которые были на вечеринке, на скамейке запасных, то у меня не было бы команды. Нельзя было выбирать игроков, основываясь на их отсутствии на вечеринке. К счастью, перед этой игрой у нас был не слишком напряжённый матч с «Монпелье», потому что большую часть времени мы играли в большинстве», — приводит слова Тухеля Le Parisien.
«Пари Сен-Жермен» набрал в 23 матчах 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.
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