Мать игрока школы «Луча» — об обращении к Путину: шаг отчаяния. Мы, по сути, уже «мертвы»

Ирина, мама мальчика, который занимается в «Луче» с 2008 года, прокомментировала обращение родителей воспитанников школы владивостокского клуба к президенту страны Владимиру Путину и РФС с просьбой о создании футбольной академии.
«Тренеры уже хотели брать детей и идти перекрывать федеральное шоссе, но я сказала, что ходить на тренировки в тюрьму будет не очень удобно. Такой поступок — нарушение сразу трёх статей уголовного кодекса, вплоть до экстремизма, вовлечения несовершеннолетних и незаконных митингов. Этого делать нельзя ни в коем случае. А вот видеообращение сделать можно. Но это шаг отчаяния. Мы, по сути, уже «мертвы», просто тренеры не могут взять и отвернуться от детей», — сказала Ирина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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