«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Кубка Германии, Левандовски оформил дубль

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



Голами в составе мюнхенской команды отметились нападающие Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль. Защитник «Хоффенхайма» Беньямин Хюбнер забил гол в собственные ворота. За гостей забили форвард Мунас Даббур, записавший на свой счёт два гола, и защитник «Баварии» Жером Боатенг, который также отправил мяч в свои ворота.



В других матчах 1/8 финала Кубка Германии «Байер» обыграл «Штутгарт» со счётом 2:1, а «Ферль» уступил берлинскому «Униону» (0:1).



Таким образом, мюнхенская «Бавария», леверкузенский «Байер» и берлинский «Унион» вышли в 1/4 финала Кубка Германии.