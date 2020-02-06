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«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Кубка Германии, Левандовски оформил дубль

«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Кубка Германии, Левандовски оформил дубль
Футбол / Германия 0

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» принимала «Хоффенхайм». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Голами в составе мюнхенской команды отметились нападающие Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль. Защитник «Хоффенхайма» Беньямин Хюбнер забил гол в собственные ворота. За гостей забили форвард Мунас Даббур, записавший на свой счёт два гола, и защитник «Баварии» Жером Боатенг, который также отправил мяч в свои ворота.

В других матчах 1/8 финала Кубка Германии «Байер» обыграл «Штутгарт» со счётом 2:1, а «Ферль» уступил берлинскому «Униону» (0:1).

Таким образом, мюнхенская «Бавария», леверкузенский «Байер» и берлинский «Унион» вышли в 1/4 финала Кубка Германии.

Кубок Германии. 1/8 финала
05 февраля 2020, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Боатенг – 8' (автогол)   1:1 Хюбнер – 12' (автогол)   2:1 Мюллер – 20'   3:1 Левандовски – 36'   4:1 Левандовски – 80'   4:2 Даббур – 82'   4:3 Даббур – 90+2'
Кубок Германии. 1/8 финала
05 февраля 2020, среда. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Бредлов – 71' (автогол)   2:0 Аларио – 83'   2:1 Wamangituka – 85'
Кубок Германии. 1/8 финала
05 февраля 2020, среда. 20:30 МСК
Ферль
Ферль
Окончен
0 : 1
Унион
Берлин
0:1 Андрих – 85'
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