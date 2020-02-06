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«Лацио» на своём поле не сумел обыграть «Верону» в матче Серии А

«Лацио» на своём поле не сумел обыграть «Верону» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В перенесённом матче 17-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Верону». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Розарио Абиссо показал футболистам пять жёлтых карточек в этой игре. Три предупреждения получили игроки римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, Хонатан Родригес и Штефан Раду. Ещё две жёлтые карточки на счету футболистов «Вероны» Мараша Кумбулы и Амира Ррахмани.

Римский «Лацио» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (31) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 54 очка в 22 матчах.

Италия - Серия А. 17-й тур
05 февраля 2020, среда. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 0
Верона
Верона
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