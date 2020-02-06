«Лацио» на своём поле не сумел обыграть «Верону» в матче Серии А
В перенесённом матче 17-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Верону». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Розарио Абиссо показал футболистам пять жёлтых карточек в этой игре. Три предупреждения получили игроки римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, Хонатан Родригес и Штефан Раду. Ещё две жёлтые карточки на счету футболистов «Вероны» Мараша Кумбулы и Амира Ррахмани.
Римский «Лацио» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (31) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 54 очка в 22 матчах.
Читайте также
- 6 февраля 2020
-
01:50
-
01:38
-
01:28
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:39
-
00:06
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:31
-
23:29
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:25
-
22:15
-
22:10
-
21:57
-
21:50
-
21:30
-
21:22
-
21:05
-
20:58
-
20:52
-
20:47
-
20:34
-
20:33
-
20:06
-
20:04
-
19:59
-
19:53
-
19:38
-
19:27
-
19:02
-
18:50
Партнерский контент