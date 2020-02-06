«Лацио» на своём поле не сумел обыграть «Верону» в матче Серии А

В перенесённом матче 17-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Верону». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Главный арбитр встречи Розарио Абиссо показал футболистам пять жёлтых карточек в этой игре. Три предупреждения получили игроки римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, Хонатан Родригес и Штефан Раду. Ещё две жёлтые карточки на счету футболистов «Вероны» Мараша Кумбулы и Амира Ррахмани.



Римский «Лацио» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (31) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 54 очка в 22 матчах.