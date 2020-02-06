«Челси» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка Англии

После завершения четвёртого раунда стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.

«Челси» — «Ливерпуль»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»

«Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»

«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»

«Лестер» — «Бирмингем»

«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» — «Норвич»

«Портсмут» — «Арсенал»

Матчи этого этапа турнира пройдут 2-5 марта. Действующий победитель турнира — «Манчестер Сити», обыгравший в финале 2019 года «Уотфорд» со счётом 6:0.