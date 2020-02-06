«Челси» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка Англии
После завершения четвёртого раунда стали известны все пары 1/8 финала Кубка Англии.
«Челси» — «Ливерпуль»
«Шеффилд Уэнсдей» — «Манчестер Сити»
«Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»
«Вест Бромвич» — «Ньюкасл»
«Лестер» — «Бирмингем»
«Дерби Каунти» — «Манчестер Юнайтед»
«Тоттенхэм» — «Норвич»
«Портсмут» — «Арсенал»
Матчи этого этапа турнира пройдут 2-5 марта. Действующий победитель турнира — «Манчестер Сити», обыгравший в финале 2019 года «Уотфорд» со счётом 6:0.
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