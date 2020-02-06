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«Марсель» в гостях обыграл «Сент-Этьен», Виллаш-Боаш получил жёлтую карточку

«Марсель» в гостях обыграл «Сент-Этьен», Виллаш-Боаш получил жёлтую карточку
Футбол / Франция 0

На стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене состоялся матч 23-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Марселем». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Игрокам «Марселя» удалось забить быстрый мяч — счёт на седьмой минуте встречи открыл Димитри Пайет. Это уже седьмой гол 32-летнего игрока в текущем розыгрыше французского первенства. За пять минут до окончания основного времени матча счёт удвоил сербский полузащитник Неманья Радонич. Матч получился эмоциональным: на 65-й минуте за споры с арбитром жёлтую карточку получил португальский тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.

После 23 сыгранных матчей «Марсель» с 46 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 12 очков. «Сент-Этьен» — 15-й с 28 очками.

Франция - Лига 1. 23-й тур
05 февраля 2020, среда. 23:15 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
0 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Пайет – 7'   0:2 Радоньич – 85'
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