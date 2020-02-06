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Мартинелли — игрок месяца в «Арсенале»

Мартинелли — игрок месяца в «Арсенале»
Футбол / Англия 0

18-летний атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Габриэл Мартинелли признан лучшим игроком лондонского клуба в январе.

Бразильский игрок набрал 49 процентов голосов болельщиков и получает статус лучшего игрока месяца уже второй раз. В январе Мартинелли забил два мяча в пяти матчах, в том числе в ворота «Челси» в 24-м туре чемпионата Англии. Бразилец перешёл в «Арсенал» из «Итуано» в июле 2019 года. Всего в текущем розыгрыше АПЛ Мартинелли провёл 14 матчей, забил три мяча и получил одну жёлтую карточку.

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