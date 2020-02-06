Агент Жоржиньо: «Ювентус» и Сарри? Почему бы и нет?

Жоао Сантос, агент итало-бразильского полузащитника «Челси» Жоржиньо, рассказал о целях его клиента на текущий сезон и предположил возможность сотрудничества с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри, с которым он работал в «Наполи» и «Челси».

«Его цель — Евро-2020 с Италией, так как вокруг Роберто Манчини много ожиданий. Евро также представляет собой хорошую витрину на личном уровне. Так как Жоржиньо хорошо справляется в «Челси», я уверен, что летом он получит несколько важных предложений, потому что вокруг не так уж много игроков высшего уровня.

Возможно ли воссоединение с Маурицио Сарри в «Ювентусе»? Почему бы и нет? Я уверен, что придут некоторые важные предложения, и, очевидно, мы оценим их вместе с «Челси», — приводит слова Карлоса Football Italia.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах за «Челси», в которых забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 65 млн, а контракт рассчитан до лета 2023 года.