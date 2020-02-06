«Кристал Пэлас» попытается приобрести Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона

Клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» летом повторит попытку приобрести 21-летнего российского нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, сообщает Daily Star.
По информации источника, трансфер Чалова может помочь удержать 72-летнего главного тренера «Пэлас» Роя Ходжсона, который недоволен отсутствием инвестиций в состав команды. Ещё до Рождества Ходжсон провёл переговоры о новом контракте с клубом, но пока существуют расхождения в ряде условий. Английский специалист хочет быть уверен, что он получит усиление состава следующим летом, после того как клуб не смог приобрести защитника «Вест Бромвич Альбион» Натана Фергюсона и упустил нападающего Джеррода Боуэна, который стал игроком «Вест Хэм Юнайтед».
Ранее «орлы» потерпели неудачу, предложив € 25 млн за Чалова прошлым летом, но спортивный директор англичан Дуги Фридман остаётся большим поклонником нападающего «армейцев».
Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги форвард записал на свой счёт 5 голов (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.
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