Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал, какой торт ему подарили на 35-летие.
«Пришло время отпраздновать мой день рождения. Спасибо любимой за этот удивительный сюрприз», — написал Роналду в »инстаграме", прикрепив фотографию торта, который выполнен в виде названия его бренда CR7.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальца 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В составе сборной Португалии нападающий сыграл 164 матча и забил 99 мячей.
«Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
- 6 февраля 2020
-
09:32
-
09:24
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:55
-
08:42
-
07:10
-
06:49
-
06:29
-
04:50
-
03:52
-
03:01
-
01:50
-
01:38
-
01:28
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:39
-
00:06
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:31
-
23:29
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:25
-
22:15
-
22:10
-
21:57
-
21:50
-
21:30
-
21:22