Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал, какой торт ему подарили на 35-летие.

«Пришло время отпраздновать мой день рождения. Спасибо любимой за этот удивительный сюрприз», — написал Роналду в »инстаграме", прикрепив фотографию торта, который выполнен в виде названия его бренда CR7.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету португальца 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее он также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В составе сборной Португалии нападающий сыграл 164 матча и забил 99 мячей.



«Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.